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Анатолий ТРУБИН: «Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы Украина выиграла»

Донецкий клуб сыграет благотворительные матчи

  • 07.04.2022 12:45
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Анатолий ТРУБИН: «Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы Украина выиграла»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал, какая основная роль благотворительных матчей.

«Помощь Украине за счет продажи билетов. Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы наша Украина выиграла и наступил мир. Я верю, что в ближайшем будущем мы победим и наша страна станет лучше, чем была. Украинцы - самые лучшие во всем мире. Я горд, что являюсь украинцем. Все будет Украина», - подытожил Трубин.

«Шахтер» будет тренироваться в Турции и вскоре должен сыграть благотворительные матчи с европейскими клубами.

Источник — Футбол 1/2/3

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