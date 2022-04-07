Анатолий ТРУБИН: «Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы Украина выиграла»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал, какая основная роль благотворительных матчей.

«Помощь Украине за счет продажи билетов. Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы наша Украина выиграла и наступил мир. Я верю, что в ближайшем будущем мы победим и наша страна станет лучше, чем была. Украинцы - самые лучшие во всем мире. Я горд, что являюсь украинцем. Все будет Украина», - подытожил Трубин.

«Шахтер» будет тренироваться в Турции и вскоре должен сыграть благотворительные матчи с европейскими клубами.