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МОРОЗ: «Факт, что игра Динамо со Спортингом состоится – это уже победа»

Известный украинский тренер высказался о матче Юношеской лиги УЕФА

  • 07.04.2022 12:04
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МОРОЗ: «Факт, что игра Динамо со Спортингом состоится – это уже победа»
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

7 апреля в 15:00 киевское «Динамо» U-19 в Бухаресте, столице Румынии, проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» U-19 из Португалии.

Экс-тренер «Черноморца» и юношеской команды «Динамо» Юрий Мороз высказался об этом матче.

«Вследствие всех событий тяжело говорить о полноценной подготовке к этому матчу. Она началась не так давно. Да, ФК «Динамо» Киев делает все, что возможно, чтобы все подразделения, все команды полноценно существовали. Но, все же, нужно отдавать себе отчет: сам факт, что этот матч состоится, — уже победа. Невзирая не результат. Хотя я верю в позитивный для нас исход.

Я рассматриваю игру со «Спортингом» как своеобразную битву, в которой юношеская команда «Динамо» по-своему поддержит наши героические ВСУ.

Конечно, очень жаль, что игра состоится не в Киеве, не в Украине. Здесь были бы болельщики, футболисты чувствовали бы себя более раскрепощение. Но есть то, что есть, и повторюсь — уже хорошо, что матч будет сыгран.

И Румыния — неплохой вариант: страна демонстрирует позитивное отношение к Украине, Бухарест принял несколько футболистов нашей сборной, а наставник главной команды «Динамо» всеми силами помогает юношам», - сказал Мороз.

Источник — FanDay

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