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Динамо U19 – Спортинг U19. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля в 15:00 матч Юношеской лиги УЕФА в Бухаресте

  • 07.04.2022 14:55
  • 21365 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо U19 – Спортинг U19. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев U-19

7 апреля в 15:00 киевское «Динамо» U-19 в Бухаресте, столице Румынии, проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» U-19 из Португалии.

Игра была перенесена в начале марта из Киева из-за военного вторжения рф в Украину.

Победитель поединка выйдет в 1/4 финала ЮЛУ на португальскую «Бенфику», с которой киевляне играли в одной группе. А на победителя этой пары в полуфинале уже ожидает туринский «Ювентус».

Матч 1/8 финала можно смотреть на канале Dynamo TV в бесплатном показе на платформе MEGOGO.

Динамо – Спортинг. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка турнира ЮЛУ

Стартовые составы

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    April, 07.04.2022 09:58
    +8
    Успеха! 🇺🇦
    Ссылка
    vitaha33, 07.04.2022 15:32
    +3
    Ось що значить нема ігрової практики і не підтримували форму, португальці оббігають наших як стоячих, тут без шансів, фізика не та. Нажаль, таке скоріш за все чекає і з головну збірну...
    Ссылка
    online
    kadaad ., 07.04.2022 15:54
    +2
    К сожалению уже все ясно. Не было практики и нормальной подготовки.
    Ссылка
    online
    umnuy2, 07.04.2022 15:33
    +2
    расбалансированы наши((( им и физики не хватит отыграться...
    Ссылка
    vitaha33, 07.04.2022 15:48
    +1
    umnuy2, 07.04.2022 15:33
    расбалансированы наши((( им и физики не хватит отыграться...
    Наші не те що відігратися не можуть, сил в бігти вперёд навіть немає, виключив, не можу дивитись, шкода, бо потенціал шалений, могли і виграти в цьому році
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 07.04.2022 15:53
    0
    WladWest, 07.04.2022 15:11
    Еб*ное игого.
    Тебе уже бесплатно Мегого включили,та ты скулишь
    Ссылка
    WladWest, 07.04.2022 15:11
    -8
    Еб*ное игого.
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