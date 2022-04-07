Валерий БОНДАРЬ: «Кто-то осуждает, что мы выехали за границу»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь ответил на вопросы о целесообразности выезда команды за границу для проведения благотворительных матчей в поддержку Украины.

«Есть много мнений касательно нашего выезда за границу. Кто-то может это осуждать, кто-то отнесется нормально и с позитивом. Мы приехали сюда, чтобы помочь своей стране и военным. Все вырученные деньги пойдут на нужды нашего народа. Этими играми мы будем помогать Украине победить.

Наша задача по итогам этого турне привезти как можно больше денег в Украину и заинтересовать зрителей. Чтобы они приходили поддержать нашу страну в этот тяжелый период. Все мы очень нуждаемся в этой поддержке.

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Такого момента, как сейчас, не переживала ни одна страна. То, что сейчас делают в Украине русские фашисты - это геноцид нашего народа. Иностранцы должны приходить на эти матчи, показывая этим, что вся Европа и мир противостоят этому тотальному злу», — сказал Бондарь.