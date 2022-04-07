Карим БЕНЗЕМА: «Мы сыграли здорово, хет-трик очень важен»

«Реал» одержал мощную победу над «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик. После матча форвард поделился впечатлениями.
«Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с ПСЖ, волшебны. Все сложилось хорошо, и мы играли здорово с первой минуты.
Мы в порядке, будем биться до конца. Здорово, когда «Реал» в таком состоянии.
Хет-трик очень важен, и я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.
Анчелотти – один из лучших тренеров мира, мы действительно верим в него.
Впереди еще ответный матч, и мы собираемся отдать все силы ради успеха», – сказал Бензема.
Ответный матч «Реал» - «Челси» состоится 12 апреля в Мадриде.
Источник — Marca
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