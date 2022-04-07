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Карим БЕНЗЕМА: «Мы сыграли здорово, хет-трик очень важен»

Форвард «Реала» провел очередной исторический матч

  • 07.04.2022 10:28
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Карим БЕНЗЕМА: «Мы сыграли здорово, хет-трик очень важен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» одержал мощную победу над «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик. После матча форвард поделился впечатлениями.

«Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с ПСЖ, волшебны. Все сложилось хорошо, и мы играли здорово с первой минуты.

Мы в порядке, будем биться до конца. Здорово, когда «Реал» в таком состоянии.

Хет-трик очень важен, и я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.

Анчелотти – один из лучших тренеров мира, мы действительно верим в него.

Впереди еще ответный матч, и мы собираемся отдать все силы ради успеха», – сказал Бензема.

Ответный матч «Реал» - «Челси» состоится 12 апреля в Мадриде.

Источник — Marca

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