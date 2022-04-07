Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы продемонстрировали хорошую организацию игры»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над лондонским «Челси» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» - нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы - действующие победители Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти.
Ответная встреча состоится 12 апреля.
Источник — УЕФА
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