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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы продемонстрировали хорошую организацию игры»

Наставник «Реала» – о выездной победе над «Челси»

  • 07.04.2022 09:54
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы продемонстрировали хорошую организацию игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над лондонским «Челси» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» - нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы - действующие победители Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти.

Ответная встреча состоится 12 апреля.

Источник — УЕФА

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