Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы продемонстрировали хорошую организацию игры»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над лондонским «Челси» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» - нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы - действующие победители Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти.

Ответная встреча состоится 12 апреля.