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Александр ДЕНИСОВ: «Андронов, о каком сожалении насчет ЦСКА ты говоришь?»

Известный украинский журналист прокомментировал циничность российского коллеги

  • 07.04.2022 09:35
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Александр ДЕНИСОВ: «Андронов, о каком сожалении насчет ЦСКА ты говоришь?»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов объяснил, почему не приглашает на интервью футбольных личностей из россии. 

«Сначала хотел записать интервью и с Уткиным, с Андроновым, Савиным, но потом подумал, что нам это не нужно.

Андронов, с одной стороны, был проукраинским, а потом пятый или седьмой день войны, и он пишет: «Ой, к сожалению, такой классный проект ЦСКА не состоится, потому что уезжают легионеры». У меня вопрос: о чем ты, к сожалению, говоришь, когда вы убиваете сейчас людей (соседей), о каком сожалении ты говоришь?» - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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