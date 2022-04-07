Александр ДЕНИСОВ: «Андронов, о каком сожалении насчет ЦСКА ты говоришь?»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов объяснил, почему не приглашает на интервью футбольных личностей из россии.

«Сначала хотел записать интервью и с Уткиным, с Андроновым, Савиным, но потом подумал, что нам это не нужно.

Андронов, с одной стороны, был проукраинским, а потом пятый или седьмой день войны, и он пишет: «Ой, к сожалению, такой классный проект ЦСКА не состоится, потому что уезжают легионеры». У меня вопрос: о чем ты, к сожалению, говоришь, когда вы убиваете сейчас людей (соседей), о каком сожалении ты говоришь?» - сказал Денисов.