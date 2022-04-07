Александр ДЕНИСОВ: «В Буче россияне убивали даже собак – изверги»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился своими эмоциями после опубликованных материалов последствий российской оккупации Бучи.

«Они убивали даже животных. Когда я увидел убитых собак, то несколько дней сидел и смотрел на этот ужас. Из последних сил держишь себя в руках, стараешься быть сильным, но бывает такое тонкое звено, которое ломается и все. Что-то последнее, на что ты бы мог и не среагировать - просто добивает. Улица с мертвыми людьми и лежащими рядом собаками... Я просто не знаю.

Обо всем остальном можно также говорить сколько угодно. Не знаю, как они живут, не понимаю, как люди могут быть столь жестокими. Даже слово «жестокими» – мягкое. Что делает с ними пропаганда... Приезжают изверги», - сказал Денисов.