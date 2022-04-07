Томас ТУХЕЛЬ: «На этом уровне так играть нельзя»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это тяжелое поражение и один из худших первых таймов в нашем исполнении, которые я только видел здесь, на «Стэмфорд Бридж». На этом уровне так играть нельзя ни в плане командных взаимодействий, ни индивидуально. Каждый из нас был далек от необходимого уровня игры. Мы не делали на поле даже того, что для нас является обычным, были далеки от себя самих. При таких обстоятельствах, разумеется, проигрываешь», - сказал Тухель.

Ответная встреча состоится 12 апреля.