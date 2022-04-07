Влада ЗИНЧЕНКО: «Бесполезно призывать россиян выходить на митинги»

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, что разочарована в россиянах, которые поддерживают войну в Украине.
«В первую неделю войны, используя свою платформу в Instagram, я публиковала истории на русском языке, призвала россиян выходить на митинги, не оставаться равнодушными. Не отказываюсь от своих слов, я пыталась достучаться, но все это бесполезно», - сказала Влада.
Источник — Футбол 1/2/3
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