Влада ЗИНЧЕНКО: «Бесполезно призывать россиян выходить на митинги»

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, что разочарована в россиянах, которые поддерживают войну в Украине.

«В первую неделю войны, используя свою платформу в Instagram, я публиковала истории на русском языке, призвала россиян выходить на митинги, не оставаться равнодушными. Не отказываюсь от своих слов, я пыталась достучаться, но все это бесполезно», - сказала Влада.