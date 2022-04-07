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Владимир ПЯТЕНКО: «Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим»

Украинский специалист – о тренировочном процессе

  • 07.04.2022 07:39
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Владимир ПЯТЕНКО: «Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим»
© Футбол 1/2/3. Владимир Пятенко

Главный тренер женской команды «Динамо» Киев Владимир Пятенко рассказал, как во время войны проходит тренировочный процесс. 

«Если брать нашу женскую команду, стараемся тренироваться дистанционно, даем задание, выходим на Zoom, йогу делаем, насколько это возможно сейчас, мы занимаемся.

Надеюсь, что поскорее это все закончится, мы отстроимся и все у нас будет хорошо, с футболом тоже. Будет период, когда он провалится, но мы выживем, вытерпим. Не знаю, как россияне будут смотреть нам в глаза и просто разговаривать с нами», - сказал Пятенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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