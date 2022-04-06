Владимир ПЯТЕНКО: «Нас спасать не нужно, идите на**й»

Главный тренер женской команды «Динамо» Киев Владимир Пятенко не подбирает слова, рассказывая о рашистах и обещании девушкам, которых тренирует.

«Я тренирую женскую команду Динамо Киев и когда-то девочкам сказал, что на игре, я позволил себе мат и пообещал, что больше такого не повторится. Надеюсь, что они меня простят.

Российских спортсменов и команды дисквалифицируют, убирают со всех соревнований. Некоторые говорят, что это не спортивно, не правильно и так далее. А правильно, что они воюют, как когда-то говорили с «братским народом», убивают украинский народ, еще раз повторю, что нас спасать не нужно, идите на**й», - сказал Пятенко.