Миколенко получил высокий балл за матч против Бернли по версии WhoScored

В перенесенном поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.
Весь матч в составе «ирисок» провел украинец Виталий Миколенко.
По версии портала WhoScored украинец стал одним из лучших футболистов «Эвертона», получив оценку 6,8. Более высокие баллы у гостей получили только Ришарлисон, оформивший дубль, и Энтони Гордон.
Источник — Sport.ua
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