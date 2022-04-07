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Миколенко получил высокий балл за матч против Бернли по версии WhoScored

От поражения «ирисок» это не уберегло

  • 07.04.2022 03:25
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Миколенко получил высокий балл за матч против Бернли по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.

Весь матч в составе «ирисок» провел украинец Виталий Миколенко.

По версии портала WhoScored украинец стал одним из лучших футболистов «Эвертона», получив оценку 6,8. Более высокие баллы у гостей получили только Ришарлисон, оформивший дубль, и Энтони Гордон.

Источник — Sport.ua

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