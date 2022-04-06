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Гендиректор Зари: «К отъезду Шахтера и Динамо отношусь очень негативно»

Станислав Оганов недоволен действиями двух грандов

  • 06.04.2022 20:20
  • 1521 просмотр
  • 3 комментария
Гендиректор Зари: «К отъезду Шахтера и Динамо отношусь очень негативно»
© ФК Заря Луганск. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал отъезд за границу игроков «Динамо» и «Шахтера»:

– Я не хочу комментировать отъезд «Динамо» и «Шахтера». Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень негативно к этому отношусь.

– Почему?
– Давайте я не буду отвечать.

Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Виктор Алтухов, 06.04.2022 21:20
    0
    Это представитель клуба, у которого Динамо с поиощью купленных судей отобрало серебро в сезоне 19-20. Всяким чмошникам такие простые вещи надо бы знать.
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    online
    Sviatoslav Kudelych, 06.04.2022 20:46
    0
    Що це за чмо?
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    online
    No name, 06.04.2022 20:47
    -1
    Перевір логотип свого клубу спочатку
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