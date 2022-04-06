Гендиректор Зари: «К отъезду Шахтера и Динамо отношусь очень негативно»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал отъезд за границу игроков «Динамо» и «Шахтера»:

– Я не хочу комментировать отъезд «Динамо» и «Шахтера». Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень негативно к этому отношусь.

– Почему?

– Давайте я не буду отвечать.