Гендиректор Зари: «К отъезду Шахтера и Динамо отношусь очень негативно»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал отъезд за границу игроков «Динамо» и «Шахтера»:
– Я не хочу комментировать отъезд «Динамо» и «Шахтера». Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень негативно к этому отношусь.
– Почему?
– Давайте я не буду отвечать.
Источник — FanDay
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