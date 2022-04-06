Юрген КЛОПП: «Холанд в Ливерпуле? Никаких шансов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе в команду форварда «Боруссии» Дортмунда Эрлинга Холанда:

«Никаких шансов! Мы не будем участвовать в этом. Эти цифры просто безумны – мы не будем к этому никакого отношения. Честно говоря, я не хочу иметь с этим ничего общего. Это совсем не весело».

Вчера «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Бенфику» 3:1.