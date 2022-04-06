Будковский продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Турции

30-летний форвард перволигового «Полесья» Филипп Будковский продолжит карьеру в Турции.

По имеющейся информации, переговоры с Будковским ведет «Коджаэлиспор» - клуб из второго по рангу дивизиона чемпионата Турции.

Потенциальные детали перехода пока остаются неизвестными, однако «Коджаэлиспор» нацелен согласовать все до 23:59 завтрашнего дня – крайнего момента, когда по решению ФИФА и УЕФА иностранным клубам разрешается подписывать футболистов из Украины.

Напомним, Филипп Будковский перешел в «Полесье» в январе нынешнего года, но из-за войны, развязанной рашистами, так и не провел ни одного официального матча за команду из Житомира.