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Будковский продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Турции

Виды на 30-летнего украинца имеет «Коджаэлиспор»

  • 06.04.2022 18:49
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Будковский продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Турции
© ФК Полесье. Филипп Будковский

30-летний форвард перволигового «Полесья» Филипп Будковский продолжит карьеру в Турции.

По имеющейся информации, переговоры с Будковским ведет «Коджаэлиспор» - клуб из второго по рангу дивизиона чемпионата Турции.

Потенциальные детали перехода пока остаются неизвестными, однако «Коджаэлиспор» нацелен согласовать все до 23:59 завтрашнего дня – крайнего момента, когда по решению ФИФА и УЕФА иностранным клубам разрешается подписывать футболистов из Украины.

Напомним, Филипп Будковский перешел в «Полесье» в январе нынешнего года, но из-за войны, развязанной рашистами, так и не провел ни одного официального матча за команду из Житомира.

Источник — Çağdaş Kocaeli Gazetesi

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