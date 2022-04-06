Мирча ЛУЧЕСКУ: «Футбол не должен останавливаться в Украине»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о серии благотворительных матчей, которые планирует провести команда:

«Футбол во время войны – это нечто ужасное. Во время моей карьеры в качестве игрока, а потом как менеджера, со мной случалось всякое, но я бы с удовольствием избежал подобного опыта, потому что это самое ужасное.

Но мяч может и должен катиться, даже когда взрываются бомбы. Футбол не должен останавливаться на Украине, он должен помогать нести информацию людям.

Мы несем по всему миру информацию о трагедии подвергшегося нападению народа, но не сдающегося. У людей нет пищи и есть страх перед падающими с неба бомбами, но эмоции, которые может дать только футбол, важны для тех, кто борется за жизнь.

Рано или поздно ужас войны исчезнет. Мы организовываем товарищеские встречи для сбора средств и отправки в Украину. Сначала мы сыграем 12 апреля против варшавской «Легии», но у нас есть еще 2-3 матча, которые нужно подтвердить» с «Динамо» Загреб, «Стяуа» и «Сионом».

Надеюсь, я тоже смогу поговорить с Моуриньо и организовать матч в Риме. ПСЖ и «Манчестер Сити» также сообщили о готовности сыграть».