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Более 100 минут. ФИФА планирует увеличить матчи на ЧМ-2022

Планируется увеличить количество добавленного времени к обоим таймам

  • 06.04.2022 14:55
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Более 100 минут. ФИФА планирует увеличить матчи на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА планирует увеличить количество реального игрового времени во время матчей, которое сократилось после введения системы VAR.
 
В связи с этим организация может увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. Таким образом, матчи могут длиться более 100 минут.
 
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что такая идея рассматривается. Внедрить ее могут во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Но для этого еще нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Источник — Calcio e Finanza

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