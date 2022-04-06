Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не входит в число самых богатых владельцев футбольных клубов по версии Forbes. Из-за санкций, наложенных на Абрамовича за связи с путиным и рф, его капитал с 24 февраля уменьшился с 15 миллиардов долларов до 6,9.
По версии Forbes, Абрамович опустился с 12 на 17 место среди самых богатых олигархов рф, в общей сложности он занимает 351 место в списке.
Ранее мы сообщали, что из-за того, что все активы Абрамовича заморожены, он не может платить зарплату своему персоналу.
Источник — Forbes
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.