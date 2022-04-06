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Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов

Олигарх понес большие убытки из-за санкций

  • 06.04.2022 04:29
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Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не входит в число самых богатых владельцев футбольных клубов по версии Forbes. Из-за санкций, наложенных на Абрамовича за связи с путиным и рф, его капитал с 24 февраля уменьшился с 15 миллиардов долларов до 6,9.

По версии Forbes, Абрамович опустился с 12 на 17 место среди самых богатых олигархов рф, в общей сложности он занимает 351 место в списке.

Ранее мы сообщали, что из-за того, что все активы Абрамовича заморожены, он не может платить зарплату своему персоналу.

Источник — Forbes

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