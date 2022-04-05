Все под санкциями. Абрамович просит у друзей денег в долг

Российский олигарх Роман Абрамович попал под санкции британского и американского правительств. Все его активы в 14,3 миллиарда долларов были заморожены.
В связи с этим Абрамович сейчас активно просит своих состоятельных друзей одолжить ему 1 миллион долларов, чтобы выплатить зарплату своему персоналу (750 тысяч долларов в неделю).
С такой просьбой Абрамович уже обращался к режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов. Однако партнеры Абрамовича побаиваются давать ему денег в долг, несмотря на его участие в переговорах между Украиной и россией.
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