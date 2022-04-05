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Все под санкциями. Абрамович просит у друзей денег в долг

Для российского олигарха наступили непростые времена

  • 05.04.2022 18:03
  • 3081 просмотр
  • 2 комментария
Все под санкциями. Абрамович просит у друзей денег в долг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович попал под санкции британского и американского правительств. Все его активы в 14,3 миллиарда долларов были заморожены.

В связи с этим Абрамович сейчас активно просит своих состоятельных друзей одолжить ему 1 миллион долларов, чтобы выплатить зарплату своему персоналу (750 тысяч долларов в неделю).

С такой просьбой Абрамович уже обращался к режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов. Однако партнеры Абрамовича побаиваются давать ему денег в долг, несмотря на его участие в переговорах между Украиной и россией.

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Комментарии
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    online
    GloryUkraine, 05.04.2022 18:48
    +4
    GloryUkraine, 05.04.2022 18:47
    Не треба позичати, треба просити допомогти зібрати кошти на кіллера, щоби замочити пуйла. За пів-години набере 100 млрд.
    От тоді від його участі в переговорах дійсно буде користь.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 05.04.2022 18:47
    +4
    Не треба позичати, треба просити допомогти зібрати кошти на кіллера, щоби замочити пуйла. За пів-години набере 100 млрд.
    Ссылка
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