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Энергия из Новой Каховки прекратила существование

Еще один клуб исчез с футбольной карты Украины

  • 06.04.2022 02:38
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Энергия из Новой Каховки прекратила существование
© ФК Энергия

Клуб Второй лиги «Энергия» из Новой Каховки прекратил существование. Об этом сообщил главный тренер команды Эдуард Хавров.

«Команда «Энергия» из города Новая Каховка больше не существует. 1 апреля команда официально распущена. Фактически клуб не функционирует с 1 марта. Но еще месяц после этого платили зарплату. То есть, с «Энергией» произошло примерно то же, что и с «Таврией».

Все без исключения футболисты команды в Украине. Сразу, когда начались бомбардировки, мы провели собрание в телефонном режиме, затем продолжали общаться через чат. Те, кто местные и семейные, остались в Новой Каховке. Те ребята, кто из Запорожья, Днепра, Кропивницкого, Киева, Хмельницкого, Никополя, уехали в первые дни», - сказал Хавров.

Отметим, что ранее прекратил существование первый чемпион Украины – «Таврия», базировавшая в Херсонской области.

Источник — FanDay

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