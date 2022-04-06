Энергия из Новой Каховки прекратила существование

Клуб Второй лиги «Энергия» из Новой Каховки прекратил существование. Об этом сообщил главный тренер команды Эдуард Хавров.

«Команда «Энергия» из города Новая Каховка больше не существует. 1 апреля команда официально распущена. Фактически клуб не функционирует с 1 марта. Но еще месяц после этого платили зарплату. То есть, с «Энергией» произошло примерно то же, что и с «Таврией».

Все без исключения футболисты команды в Украине. Сразу, когда начались бомбардировки, мы провели собрание в телефонном режиме, затем продолжали общаться через чат. Те, кто местные и семейные, остались в Новой Каховке. Те ребята, кто из Запорожья, Днепра, Кропивницкого, Киева, Хмельницкого, Никополя, уехали в первые дни», - сказал Хавров.

Отметим, что ранее прекратил существование первый чемпион Украины – «Таврия», базировавшая в Херсонской области.