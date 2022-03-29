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ОФИЦИАЛЬНО. Таврия прекратила свое существование

Легендарный клуб сообщил печальную новость

  • 29.03.2022 11:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Таврия прекратила свое существование
© ФК Таврия Симферополь

Первый чемпион независимой Украины симферопольская «Таврия», которая в последнее время выступала во Второй лиге Украины, заявила о прекращении своего существования.

«Наши дорогие болельщики и все любители футбола вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба «Таврия». К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжелые испытания уже не в первый раз.

Первый Чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.

Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.

Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины», - сказано в заявлении клуба.

Напомним, симферопольцы после аннексии Крыма базировались в Херсонской области, выступая в селе Марьяновка. В 1992 году «Таврия» стала чемпионом Украины, а в 2010-м выиграла национальный Кубок.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    online
    Ivan Vismutenko, 29.03.2022 11:37
    +2
    "Золотой" матч Таврия - Динамо 1:0 останется навсегда в истории футбола Украины! Гол забил Сергей Шевченко, уроженец Киргизии и воспитанник ФК Алга Фрунзе, мастер спорта СССР (1987), чемпион Украины (1992). Заслуженный работник физкультуры и спорта Крыма.
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