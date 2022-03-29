ОФИЦИАЛЬНО. Таврия прекратила свое существование

Первый чемпион независимой Украины симферопольская «Таврия», которая в последнее время выступала во Второй лиге Украины, заявила о прекращении своего существования.

«Наши дорогие болельщики и все любители футбола вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба «Таврия». К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжелые испытания уже не в первый раз.

Первый Чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.

Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.

Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины», - сказано в заявлении клуба.

Напомним, симферопольцы после аннексии Крыма базировались в Херсонской области, выступая в селе Марьяновка. В 1992 году «Таврия» стала чемпионом Украины, а в 2010-м выиграла национальный Кубок.