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Людмила Киченок завершила выступления в Чарльстоне

Люда проиграла и в парном разряде

  • 05.04.2022 23:23
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Людмила Киченок завершила выступления в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Родионова и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии проиграла первому сеяному тандему  Кэролайн Доулхайд / Чжан Шуай (США / Китай). 
 
Чарльстон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Анастасия Родионова – Кэролайн Доулхайд / Чжан Шуай – 2:6, 6:4, 6-10

Источник — Sport.ua

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