Людмила Киченок завершила выступления в Чарльстоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии проиграла первому сеяному тандему Кэролайн Доулхайд / Чжан Шуай (США / Китай).
Чарльстон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Анастасия Родионова – Кэролайн Доулхайд / Чжан Шуай – 2:6, 6:4, 6-10
Источник — Sport.ua
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