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Степаненко рассказал о том, как решил тренироваться с Динамо

Тарас поддерживает форму в двух командах

  • 05.04.2022 20:20
  • 1487 просмотров
  • 1 комментарий
Степаненко рассказал о том, как решил тренироваться с Динамо
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, что сейчас поддерживает форму в двух командах - «Волунтари» и Динамо Киев.

– Тарас, в последние дни широко обсуждается информация о том, что ты тренируешься с киевским «Динамо». Что можешь сказать об этом?
– Дело в том, что я в Румынии тренируюсь с местным клубом «Волунтари». По моей просьбе Мирча Луческу договорился с Флорином Чернатом, который сейчас является спортивным директором этого клуба, также было получено разрешение президента и главного тренера, чтобы я занимался с ними. За это им всем огромное спасибо. Меня здесь приняли хорошо, всячески помогают и поддерживают. «Волунтари» в субботу провели важный матч, выиграли 1:0, сейчас идут на четвертом месте в чемпионате, и по этому случаю тренер дал команде выходные. Так как я начал тренироваться недавно, то мне нужно набирать форму, ведь «Шахтер» скоро выезжает в Турцию и будет играть благотворительные матчи. И когда футболистам «Волунтари» дали выходные, я обратился к Мирче Луческу с просьбой потренироваться с «Динамо», потому что пропускать три дня не хотелось. Луческу мне разрешил, и эти дни я занимаюсь с «Динамо», пока «Волунтари» не вернется к тренировкам.

Могу только сказать спасибо за то, что здесь мы, украинцы, друг друга поддерживаем. Уверен, если бы сложилась ситуация, когда кому-то из футболистов «Динамо» нужно было бы поддерживать форму, то «Шахтер» точно так же предоставил бы ребятам все условия и помог бы им. Это солидарность украинского народа, и, считаю, это вполне нормальная ситуация.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
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    box2box, 05.04.2022 21:00
    0
    Всё праильно! И Луч молодец, и Тарас.
    Нет внутренних войн, тем более футбольных.
    Мы все должны быть вместе против свинособакских орков!!!
    Слава Украине!!!
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