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ФОТО. Тарас Степаненко тренируется вместе с игроками Динамо

Работают в Румынии

  • 04.04.2022 18:11
  • 1318 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Тарас Степаненко тренируется вместе с игроками Динамо
© shakhtar.com

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко присоединился к расположению первой команды «Динамо» в Румынии.

Напомним, «бело-синие» готовятся к серии товарищеских матчей с европейскими топ-клубами, которые будут проводиться под лозунгом «Матч за Мир! Остановим Войну!».

Полузащитник «Шахтера» не будет участвовать в этих матчах в составе «Динамо», а только будет поддерживать форму вместе с киевлянами.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    Yaroslav Sarnatskyi, 04.04.2022 18:39
    0
    Возможно это не лучшее решение для болельщиков "Динамо", но так будет лучше для сборной Украины!
    Футболку с динамовской эмблемой "побрезговал" надеть? Ну и ладно.
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