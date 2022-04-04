ФОТО. Тарас Степаненко тренируется вместе с игроками Динамо

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко присоединился к расположению первой команды «Динамо» в Румынии.
Напомним, «бело-синие» готовятся к серии товарищеских матчей с европейскими топ-клубами, которые будут проводиться под лозунгом «Матч за Мир! Остановим Войну!».
Полузащитник «Шахтера» не будет участвовать в этих матчах в составе «Динамо», а только будет поддерживать форму вместе с киевлянами.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Футболку с динамовской эмблемой "побрезговал" надеть? Ну и ладно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.