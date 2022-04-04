ФОТО. Тарас Степаненко тренируется вместе с игроками Динамо

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко присоединился к расположению первой команды «Динамо» в Румынии.

Напомним, «бело-синие» готовятся к серии товарищеских матчей с европейскими топ-клубами, которые будут проводиться под лозунгом «Матч за Мир! Остановим Войну!».

Полузащитник «Шахтера» не будет участвовать в этих матчах в составе «Динамо», а только будет поддерживать форму вместе с киевлянами.