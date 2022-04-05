Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно признать Шахтер чемпионом, Динамо отдать серебро»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что УПЛ и УАФ нужно уже сейчас объявить сезон 2021/22 таким, который не будет доигран, но назвать чемпиона.
«Не думаю, что сейчас важно, кто станет чемпионом. Главное, правильно все сделать. ФИФА и УЕФА признают результаты, если сыграно более половины туров. У нас сыграно 18».
«Надо останавливать УПЛ на таком уровне, признавать чемпионом «Шахтер», серебряным призером «Динамо», бронзовым – «Днепр-1», и дальше по турнирной таблице», - сказал Цыганик.
Источник — FanDay
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Чёто теперь помалкивают в тряпочку
Чёто теперь помалкивают в тряпочку
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