Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно признать Шахтер чемпионом, Динамо отдать серебро»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что УПЛ и УАФ нужно уже сейчас объявить сезон 2021/22 таким, который не будет доигран, но назвать чемпиона.

«Не думаю, что сейчас важно, кто станет чемпионом. Главное, правильно все сделать. ФИФА и УЕФА признают результаты, если сыграно более половины туров. У нас сыграно 18».

«Надо останавливать УПЛ на таком уровне, признавать чемпионом «Шахтер», серебряным призером «Динамо», бронзовым – «Днепр-1», и дальше по турнирной таблице», - сказал Цыганик.