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Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно признать Шахтер чемпионом, Динамо отдать серебро»

Сезон все равно не доиграть

  • 05.04.2022 19:53
  • 752 просмотра
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно признать Шахтер чемпионом, Динамо отдать серебро»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык уверен, что УПЛ и УАФ нужно уже сейчас объявить сезон 2021/22 таким, который не будет доигран, но назвать чемпиона.

«Не думаю, что сейчас важно, кто станет чемпионом. Главное, правильно все сделать. ФИФА и УЕФА признают результаты, если сыграно более половины туров. У нас сыграно 18».

«Надо останавливать УПЛ на таком уровне, признавать чемпионом «Шахтер», серебряным призером «Динамо», бронзовым – «Днепр-1», и дальше по турнирной таблице», - сказал Цыганик.

Источник — FanDay

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Коновалец, 05.04.2022 20:05 (изменен)
    +3
    А з якого часу цей "журналіст" став прихильником Шахтаря? Це по-перше. По-друге. Відкриваємо Регламент змагань і шукаємо там розділ, в якому прописано, що треба робити в такій ситуації. Знайшли? Що, намає там такого пункту? Тоді на якій підставі можна проголосити Шахтар ( або якусь іншу команду) чемпіоном сезону 2021-2022? Хто більше заплатит грошей павелку? Бандюки з УАФ вже мріють про те, які великі кошти вони будуть мати при оголошені Шахтаря чи Динамо чемпіоном країни.... Гидко....
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    online
    Ivan Vismutenko, 05.04.2022 20:03
    +3
    Не чемпионом, а победителем регулярного чемпионата.
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 05.04.2022 20:27
    0
    Face Control, 05.04.2022 20:24
    Вообще хз, но это было забавно, то он онлайн, то нет, бах минута прошла более 10-ти минусов.
    Вообще я не понимаю админов - ну зачем эти "минусовые" и "плюсовые" детские забавы для детей?? Можно подумать они что -то решают
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    Face Control, 05.04.2022 20:27
    0
    Шпрот, мы тебя видим, ты не устал?
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    online
    -smart--Forever, 05.04.2022 20:19 (изменен)
    -1
    Face Control, 05.04.2022 20:15
    У шпрота дел много, сегодня днём всех подряд минусил с 10-ти акков минимум...
    Раньше им несенючка листала за комменты и минуса. Теперь когда крысиный спонсор смылся - несенючка явно внеудел осталась. Кто- же теперь их подкармливает??
    Ссылка
    Face Control, 05.04.2022 20:24
    -3
    -smart--Forever, 05.04.2022 20:19
    Раньше им несенючка листала за комменты и минуса. Теперь когда крысиный спонсор смылся - несенючка явно внеудел осталась. Кто- же теперь их подкармливает??
    Вообще хз, но это было забавно, то он онлайн, то нет, бах минута прошла более 10-ти минусов.
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 05.04.2022 20:20
    -3
    Владимир Коновалец, 05.04.2022 20:05
    А з якого часу цей "журналіст" став прихильником Шахтаря? Це по-перше. По-друге. Відкриваємо Регламент змагань і шукаємо там розділ, в якому прописано, що треба робити в такій ситуації. Знайшли? Що, намає там такого пункту? Тоді на якій підставі можна проголосити Шахтар ( або якусь іншу команду) чемпіоном сезону 2021-2022? Хто більше заплатит грошей павелку? Бандюки з УАФ вже мріють про те, які великі кошти вони будуть мати при оголошені Шахтаря чи Динамо чемпіоном країни.... Гидко....
    ...Хто заважав ДК очолювати на даний момент турнірну таблицю? ...хто заважав їм не влетіти ганебно кротам в очній зустрічі....?
    Ссылка
    Face Control, 05.04.2022 20:15
    -5
    -smart--Forever, 05.04.2022 20:13
    Помню как Шпрот и Кот тут бахвалились некогда 1-м местом голубого клуба.
    Чёто теперь помалкивают в тряпочку
    У шпрота дел много, сегодня днём всех подряд минусил с 10-ти акков минимум...
    Ссылка
    Face Control, 05.04.2022 19:55
    -6
    Хоть когда-то он говорит дело.
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 05.04.2022 20:13
    -7
    Помню как Шпрот и Кот тут бахвалились некогда 1-м местом голубого клуба.
    Чёто теперь помалкивают в тряпочку
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 05.04.2022 20:03
    -7
    Зважаючи, що кроти й в очній зустрічі згвалтували киян, логіка є... Хоча принцип не зовсім спортивний....
    Ссылка
    online
    inspekcha85, 05.04.2022 20:09
    -8
    А какие ещё сейчас могут быть варианты?Будь впереди Киев,чемпионами безусловно огласили бы их ,и были б правы.
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