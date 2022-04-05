ТЕТЕ: «Учитывая ситуацию в Украине, думал, что не смогу играть в футбол»

Вингер «Лиона» Тете, который несколько дней назад перешел в команду из «Шахтера» на временной основе до конца сезона, прокомментировал свой дебют за «ткачей».

«Это дебют мечты. Я вышел на поле и помог команде, забив гол. Учитывая ситуацию в Украине, у меня было столько сомнений, что я думал, что больше не смогу играть в футбол. Но это часть прошлого. Я здесь, чтобы помочь команде, я думаю, что начал достаточно хорошо», - сказал Тете.

Напомним, в первом матче за «Лион» Тете вышел на замену во втором тайме против «Анже», а спустя несколько минут забил победный мяч своей команды, принеся ей победу со счетом 3:2.