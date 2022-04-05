УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ТЕТЕ: «Учитывая ситуацию в Украине, думал, что не смогу играть в футбол»

Бразильцу удалось триумфально вернуться на футбольное поле

  • 05.04.2022 19:54
  • 599 просмотров
  • 2 комментария
ТЕТЕ: «Учитывая ситуацию в Украине, думал, что не смогу играть в футбол»
© ФК Лион. Тете

Вингер «Лиона» Тете, который несколько дней назад перешел в команду из «Шахтера» на временной основе до конца сезона, прокомментировал свой дебют за «ткачей».

«Это дебют мечты. Я вышел на поле и помог команде, забив гол. Учитывая ситуацию в Украине, у меня было столько сомнений, что я думал, что больше не смогу играть в футбол. Но это часть прошлого. Я здесь, чтобы помочь команде, я думаю, что начал достаточно хорошо», - сказал Тете.

Напомним, в первом матче за «Лион» Тете вышел на замену во втором тайме против «Анже», а спустя несколько минут забил победный мяч своей команды, принеся ей победу со счетом 3:2.

Источник — Сайт Альфредо Педуллы

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    steelmaker, 05.04.2022 20:00
    0
    Face Control, 05.04.2022 19:57
    Молодец, но мог бы гол посвятить Украине.
    мог бы, но не посвятил...
    Ссылка
    Face Control, 05.04.2022 19:57
    0
    Молодец, но мог бы гол посвятить Украине.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности