ВИДЕО. Тете забил в дебютном матче за Лион, принеся победу над Анже

Вингер «Шахтера» Тете, который недавно на правах аренды перебрался в состав «Лиона», отличился первым результативным действием за «ткачей» в дебютном поединке в рамках чемпионата Франции.

В 30-м туре Лиги 1 «Лион» на своем поле принимал «Анже». Тете начал поединок на скамье запасных, а на 78-й минуте при счете 2:2 заменил Танги Ндомбеле.

Всего двух минут хватило бразильцу, чтобы отличиться результативным действием – забитым мячом, который принес «Лиону» победу (3:2).

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