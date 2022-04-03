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ВИДЕО. Тете забил в дебютном матче за Лион, принеся победу над Анже

Бразилец с ходу оказывается полезным игроком для «ткачей»

  • 03.04.2022 20:20
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ВИДЕО. Тете забил в дебютном матче за Лион, принеся победу над Анже

Вингер «Шахтера» Тете, который недавно на правах аренды перебрался в состав «Лиона», отличился первым результативным действием за «ткачей» в дебютном поединке в рамках чемпионата Франции.

В 30-м туре Лиги 1 «Лион» на своем поле принимал «Анже». Тете начал поединок на скамье запасных, а на 78-й минуте при счете 2:2 заменил Танги Ндомбеле.

Всего двух минут хватило бразильцу, чтобы отличиться результативным действием – забитым мячом, который принес «Лиону» победу (3:2).

ВИДЕО ГОЛА

Источник — Sport.ua

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