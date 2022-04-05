Звездный аргентинский форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона. Тогда же истекает срок его контракта с «Интер Майами».
В МЛС чемпионат разыгрывается по системе весна – осень. Игуаин выступает за «Интер Майами» с сентября 2020 года.
В нынешнем сезоне на счету 34-летнего аргентинца 2 гола и 1 ассист в 5 матчах МЛС.
Источник — TNT Sports
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