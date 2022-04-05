Болотников назвал точную дату матча Шотландия – Украина

Известный журналист Сергей Болотников на своем новом ютуб-канале КДК назвал точную дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина:

«Предыдущая дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму».

Ранее Болотников покинул канал «ТаТоТаке».