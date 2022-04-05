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Болотников назвал точную дату матча Шотландия – Украина

Поединок состоится 7 июня

  • 05.04.2022 17:08
  • 1406 просмотров
  • 3 комментария
Болотников назвал точную дату матча Шотландия – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист Сергей Болотников на своем новом ютуб-канале КДК назвал точную дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина:

«Предыдущая дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму».

Ранее Болотников покинул канал «ТаТоТаке».

Источник — YouTube

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MBTUkraine, 05.04.2022 17:12
    +3
    Так дата точна чи попередня???
    Ссылка
    pricolist, 05.04.2022 17:43
    0
    MBTUkraine, 05.04.2022 17:12
    Так дата точна чи попередня???
    Попередньо точна)
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    online
    Ivan Vismutenko, 05.04.2022 17:20
    0
    Опять Болотников...
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