Болотников назвал точную дату матча Шотландия – Украина

Известный журналист Сергей Болотников на своем новом ютуб-канале КДК назвал точную дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина:
«Предыдущая дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму».
Ранее Болотников покинул канал «ТаТоТаке».
Источник — YouTube
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