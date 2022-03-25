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Сенькив и Болотников покинули ТаТоТаке

Два из трех ведущих покидают проект

  • 25.03.2022 20:13
  • 1382 просмотра
  • 3 комментария
Сенькив и Болотников покинули ТаТоТаке
© ТаТоТаке. Андрей Сенькив

Двое из трех ведущих «ТаТоТаке», Сергей Болотников и Андрей Сенькив, покидают проект. Они сообщили об этом в новом выпуске программы. Пока что в проекте остается третий ведущий – Михаил Спиваковский.

Сенькив объяснил решение желанием запустить новый проект, который будет связан не только с футболом.

Что касается Болотникова, то причина его ухода – разногласия со Спиваковским по ряду вопросов. Болотников также анонсировал запуск своего нового проекта.

Источник — ТаТоТаке

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 25.03.2022 20:38 (изменен)
    0
    Сеньків та Болотніков - справжні, сміливі та чесні спортивні журналісти, гострі та ризиковані, за що їм велика повага. Співаковський - це типовий "журналіст" Спорт-Експресу, який пише та говорить "хитродупо" так, щоб сподобатись партійним бонзам (Ахметову та Суркісам). В цьому відмінність, і вона ключова. Проект до речі створили Костя Андріюк та Сергій Болотніков. Україномовне шоу "ТаТоТаке" в мене асоціюється з цими людьми. Точно не з російськомовним Співаковським, який чомусь вирішує долю проекту. Питання "чому?". Болотніков - це батько ТаТоТаке, думаю, що буде правильно, якщо проект повернеться до свого творця.
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    online
    steelmaker, 25.03.2022 20:37
    0
    деньги закончились, спонсоры ушли, болотников не задержался. все логично и предсказуемо.
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    online
    a.fedorenko1953, 25.03.2022 20:23
    -1
    Опять власть не подилили.? Вроде складно про футбол балакали, тут снова на трех козакив 2 атамана...
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