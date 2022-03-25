Сенькив и Болотников покинули ТаТоТаке

Двое из трех ведущих «ТаТоТаке», Сергей Болотников и Андрей Сенькив, покидают проект. Они сообщили об этом в новом выпуске программы. Пока что в проекте остается третий ведущий – Михаил Спиваковский.

Сенькив объяснил решение желанием запустить новый проект, который будет связан не только с футболом.

Что касается Болотникова, то причина его ухода – разногласия со Спиваковским по ряду вопросов. Болотников также анонсировал запуск своего нового проекта.