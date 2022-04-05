Источник: Цитаишвили продолжит карьеру в Польше

Полузащитник «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили может продолжить карьеру в Польше. Он близок к переходу на правах аренды до конца сезона в «Вислу» из Кракова.

По информации польских СМИ, официально о переходе Цитаишвили будет объявлено в ближайшее время.

Первую половину нынешнего сезона Цитаишвили провел в аренде в «Черноморце». На его счету 1 гол в 13 матчах за одесский клуб. Ранее сообщалось о том, что Цитаишвили может перейти в «Ференцварош».