Алан Патрик не планирует возвращаться в Шахтер

Сейчас «Шахтер» ведет переговоры с «Интернасьоналом» по поводу перехода Алана Патрика. Речь идет об аренде с правом выкупа.

При этом сам 30-летний бразильский полузащитник рассчитывает на полноценный трансфер: он не хочет возвращаться в «Шахтер» в будущем.

Для того, чтобы полноценный трансфер все же состоялся, «Интернасьоналу» нужно сделать достаточно привлекательное предложение «Шахтеру». Контракт Алана Патрика рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.