Алан Патрик не планирует возвращаться в Шахтер

Сейчас «Шахтер» ведет переговоры с «Интернасьоналом» по поводу перехода Алана Патрика. Речь идет об аренде с правом выкупа.
При этом сам 30-летний бразильский полузащитник рассчитывает на полноценный трансфер: он не хочет возвращаться в «Шахтер» в будущем.
Для того, чтобы полноценный трансфер все же состоялся, «Интернасьоналу» нужно сделать достаточно привлекательное предложение «Шахтеру». Контракт Алана Патрика рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Источник — O Globo
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🗣"Останніми днями ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас у зв’язку з майбутнім благодійним матчем Легія – Динамо. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує воююча Україна від нашого оточення.
🤔Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з російськими політиками та лобістами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії.
👀Після початку війни Суркіси втекли з України з грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів будь-якої підтримки немає.
🙅♂️У зв’язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємося до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів".
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