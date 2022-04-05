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Алан Патрик не планирует возвращаться в Шахтер

Бразильский хавбек хочет покинуть клуб на постоянной основе

  • 05.04.2022 15:28
  • 651 просмотр
  • 3 комментария
Алан Патрик не планирует возвращаться в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Сейчас «Шахтер» ведет переговоры с «Интернасьоналом» по поводу перехода Алана Патрика. Речь идет об аренде с правом выкупа.

При этом сам 30-летний бразильский полузащитник рассчитывает на полноценный трансфер: он не хочет возвращаться в «Шахтер» в будущем.

Для того, чтобы полноценный трансфер все же состоялся, «Интернасьоналу» нужно сделать достаточно привлекательное предложение «Шахтеру». Контракт Алана Патрика рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Источник — O Globo

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    AK.228, 05.04.2022 15:35
    0
    Maks Maks, 05.04.2022 15:29
    Іржава клітка відкрилася
    Шпрот, ти про головешку свою!? Повністю згоден
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 05.04.2022 15:29
    0
    Іржава клітка відкрилася
    Ссылка
    Face Control, 05.04.2022 15:31
    -3
    Maks Maks, 05.04.2022 15:29
    Іржава клітка відкрилася
    Утім учора ультрас Легії закликали керівництво свого клубу не перерахувати дохід від гри на рахунок Суркісів:
    🗣"Останніми днями ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас у зв’язку з майбутнім благодійним матчем Легія – Динамо. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує воююча Україна від нашого оточення.
    🤔Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з російськими політиками та лобістами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії.
    👀Після початку війни Суркіси втекли з України з грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів будь-якої підтримки немає.
    🙅‍♂️У зв’язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємося до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів".
    ——————————————-
    Шпрот, ты расстроен от таких новостей?
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