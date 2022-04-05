БОНДАРЕНКО: «После вторжения россии решил перейти на украинский язык»

Футболист донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Артем Бондаренко высказался о войне Украины против российских оккупантов.

«До начала вторжения россии я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство.

Стараюсь поддерживать форму всеми возможными способами. Занимаюсь дома и иногда выхожу с друзьями поиграть в футбол, чтобы совсем не забыть, что такое мяч. Каждый день поддерживаю связь со своими друзьями и партнерами по команде. Это Мудрик, Судаков, Бондарь, Трубин. Узнаем, у кого какая ситуация в городе. Даже не могу вообразить, каким будет украинский футбол после войны. Но скажу, что все мысли на этот счет отошли на второй план. Трудно думать о футболе, когда ты знаешь, что каждый день погибают люди.

Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду почаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Ведь мы поняли, что нужно ценить каждую минуту мирного неба над головой.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова «я - украинец» будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно будет за нами», – сказал Бондаренко.