Анатолий ТРУБИН о снарядах по базе Шахтера: «Это тоже военный объект?»

Тренировочный комплекс «Шахтера», расположенный под Киевом, подвергся обстрелам.
Сообщается, что один из снарядов повредил тренировочное поле, второй – помещение с экипировкой.
Этот вероломный поступок прокомментировал вратарь команды Анатолий Трубин.
«Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут по сравнению с разбомбленными домами, но нет смысла играть в игру: «У кого хуже».
Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-нибудь вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет Украина», – написал Трубин.
Источник — Sport.ua
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