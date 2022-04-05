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Анатолий ТРУБИН о снарядах по базе Шахтера: «Это тоже военный объект?»

Украинский вратарь презирает российских оккупантов

  • 05.04.2022 10:36
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Анатолий ТРУБИН о снарядах по базе Шахтера: «Это тоже военный объект?»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Тренировочный комплекс «Шахтера», расположенный под Киевом, подвергся обстрелам.

Сообщается, что один из снарядов повредил тренировочное поле, второй – помещение с экипировкой.

Этот вероломный поступок прокомментировал вратарь команды Анатолий Трубин.

«Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут по сравнению с разбомбленными домами, но нет смысла играть в игру: «У кого хуже».

Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-нибудь вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет Украина», – написал Трубин.

Источник — Sport.ua

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