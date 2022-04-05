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Пеп ГВАРДИОЛА: «Симеоне стремится избегать риска при развитии атак»

Наставник «Манчестер Сити» – о своем визави

  • 05.04.2022 11:58
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Симеоне стремится избегать риска при развитии атак»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде. С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаешься ни с чем.

Люди не вполне правильно оценивают игру команды Диего Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать. Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот. Их игра зависит от того, как складывается матч. Они знают, как надо нужно играть в нужный момент», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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