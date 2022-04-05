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Диего СИМЕОНЕ: «По подбору индивидуальных мастеров МанСити нас превосходит»

Наставник «Атлетико» – о предстоящем матче с английским грандом

  • 05.04.2022 08:17
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Диего СИМЕОНЕ: «По подбору индивидуальных мастеров МанСити нас превосходит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«У «Сити» экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят. «Сити» и «Бавария» являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил «Челси». Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир.

Что мне больше всего нравится в «Сити», так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и Де Брюйне. Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Такое отношение хочет видеть каждый тренер», - сказал Симеоне.

Матч «Манчестер Сити» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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