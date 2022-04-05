Тарас СТЕПАНЕНКО: «Чемпионат Украины еще возможно доиграть. Есть условие»

Футболист «Шахтера» Тарас Степаненко высказал свое мнение о том, насколько возможно в текущей ситуации в стране доиграть чемпионат Украины.

«Я думаю, что все возможно. Это зависит от того, когда россия выведет свои войска из нашей страны и наступит мир. Если бы они завтра это сделали, то через две-три недели на западе Украины, где есть инфрастуктура, можно было бы спокойно доиграть. Если этого не произойдет, то нет шансов. Сейчас нет возможности собрать все команды, сложности с инфрастуктурой. Каждый больше переживает за свою семью и за ситуацию в стране», - сказал Степаненко.