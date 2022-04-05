ВИНИСИУС: «Желаю сил украинскому народу, который воюет»

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в «Реал». Бразилец будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. По условиям соглашения «Реал» также имеет опцию выкупа футболиста.

Молодой футболист поделился впечатлениями от перехода и обратился к украинцам.

«Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.

Спасибо всем, кто меня поддерживал во все времена, особенно жене и своей семье. Я не могу не поблагодарить «Шахтер». Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет», — написал Винисиус Тобиас.