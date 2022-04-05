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Ультрас Легии: «Суркисы всегда демонстрировали пророссийские настроения»

Фанаты польского клуба не будут поддерживать благотворительный матч

  • 05.04.2022 01:10
  • 809 просмотров
  • 3 комментария
Ультрас Легии: «Суркисы всегда демонстрировали пророссийские настроения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ультрас варшавской «Легии» выступили с заявлением, в котором осудили собственников киевского «Динамо» Игоря и Григория Суркисов, обвинив их в пророссийской позиции и сообщив о том, что они во время войны в Украине вывезли много денег з пределы страны.

Ультрас сообщили, что не будут поддерживать благотворительный матч, «Легия» – «Динамо», который анонсировал украинский клуб.

«По достоверным доказательствам, владельцы «Динамо», братья Суркисы, всегда демонстрировали пророссийские настроения, сотрудничая с российскими политиками и лоббистами. Один из Суркисов Григорий был членом пророссийской политической партии, которую незаконно создали в Украине. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на суркисовскую декларацию о помощи украинским больницам и детским домам, нет никаких доказательств их предоставления какой-либо поддержки», - говорится в заявлении фанатов «Легии».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    SebastianTrueman, 05.04.2022 01:42
    +2
    Практически так и есть
    Ссылка
    Митрофан Бухарський, 05.04.2022 01:52
    +1
    SebastianTrueman, 05.04.2022 01:42
    Практически так и есть
    100%
    Ссылка
    online
    Octopus, 05.04.2022 02:36
    0
    Как говорится благотворительности от Суркисов на копейку, ущерба на миллиарды.
    Ссылка
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