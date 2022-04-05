Ультрас Легии: «Суркисы всегда демонстрировали пророссийские настроения»

Ультрас варшавской «Легии» выступили с заявлением, в котором осудили собственников киевского «Динамо» Игоря и Григория Суркисов, обвинив их в пророссийской позиции и сообщив о том, что они во время войны в Украине вывезли много денег з пределы страны.

Ультрас сообщили, что не будут поддерживать благотворительный матч, «Легия» – «Динамо», который анонсировал украинский клуб.

«По достоверным доказательствам, владельцы «Динамо», братья Суркисы, всегда демонстрировали пророссийские настроения, сотрудничая с российскими политиками и лоббистами. Один из Суркисов Григорий был членом пророссийской политической партии, которую незаконно создали в Украине. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на суркисовскую декларацию о помощи украинским больницам и детским домам, нет никаких доказательств их предоставления какой-либо поддержки», - говорится в заявлении фанатов «Легии».