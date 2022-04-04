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31-й тур
Милан
0 : 0
Болонья
04.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Милан потерял очки в матче с Болоньей

«Верона» минимально обыграла «Дженоа»

  • 04.04.2022 23:58
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Серия А. Милан потерял очки в матче с Болоньей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два заключительных матча 31-го тура Серии А. «Милан» дома не сумел распечатать ворота «Болоньи» - ничья 0:0. «Россонери» остаются лидерами в турнирной таблице, опережая «Наполи» теперь всего на 1 очко. «Интер» отстает на 4 балла, на имеет в запасе выездной матч с той же «Болоньей».

В другом матче дня ранний гол Джованни Симеоне принес «Вероне» минимальную победу над «Дженоа».

«Верона» - «Дженоа» - 1:0
Гол: Симеоне 5

«Милан» - «Болонья» - 0:0

Источник — Sport.ua

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