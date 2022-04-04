Серия А. Милан потерял очки в матче с Болоньей

Состоялись два заключительных матча 31-го тура Серии А. «Милан» дома не сумел распечатать ворота «Болоньи» - ничья 0:0. «Россонери» остаются лидерами в турнирной таблице, опережая «Наполи» теперь всего на 1 очко. «Интер» отстает на 4 балла, на имеет в запасе выездной матч с той же «Болоньей».

В другом матче дня ранний гол Джованни Симеоне принес «Вероне» минимальную победу над «Дженоа».

«Верона» - «Дженоа» - 1:0

Гол: Симеоне 5

«Милан» - «Болонья» - 0:0