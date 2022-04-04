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Реал летом устроит чистку состава

Клуб покинут семь футболистов

  • 04.04.2022 22:30
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Реал летом устроит чистку состава
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

«Реал» намерен ближайшим летом устроить серьезную кадровую чистку в составе команды. «Сливочные» намерены попрощаться с 7 игроками.

Их имена уже известны. Это Лука Йович, Браим Диас, Рейнир, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Такефуса Кубо и Хесус Вальехо.

Избавиться от этих игроков «Реалу» необходимо для того, чтобы иметь возможность подписывать новых футболистов. Ранее сообщалось о том, что клуб интересуется Гарри Кейном.

Источник — Marca

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