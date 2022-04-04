Реал летом устроит чистку состава

«Реал» намерен ближайшим летом устроить серьезную кадровую чистку в составе команды. «Сливочные» намерены попрощаться с 7 игроками.
Их имена уже известны. Это Лука Йович, Браим Диас, Рейнир, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Такефуса Кубо и Хесус Вальехо.
Избавиться от этих игроков «Реалу» необходимо для того, чтобы иметь возможность подписывать новых футболистов. Ранее сообщалось о том, что клуб интересуется Гарри Кейном.
Источник — Marca
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