Реал летом устроит чистку состава

«Реал» намерен ближайшим летом устроить серьезную кадровую чистку в составе команды. «Сливочные» намерены попрощаться с 7 игроками.

Их имена уже известны. Это Лука Йович, Браим Диас, Рейнир, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Такефуса Кубо и Хесус Вальехо.

Избавиться от этих игроков «Реалу» необходимо для того, чтобы иметь возможность подписывать новых футболистов. Ранее сообщалось о том, что клуб интересуется Гарри Кейном.