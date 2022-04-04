Реал переключится на Кейна, если не подпишет Холанда

«Реал» летом планирует усилить атаку форвардом экстра-класса. Приоритетным вариантом является Эрлинг Холанд из «Боруссии» Дортмунд.

Если подписать Холанда не получится, «Реал» переключит свое внимание на лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают испанские СМИ.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 22 гола и 7 ассистов в 42 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего англичанина оценивается в 100 миллионов евро. Также интерес к форварду проявляет «Манчестер Юнайтед».