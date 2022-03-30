Манчестер Юнайтед готов включить Марсьяля в сделку по Кейну

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Высокую сумму возможного трансфера МЮ надеется снизить с помощью включения в сделку одного из своих игроков.
Им может стать Антони Марсьяль. Вторую половину нынешнего сезона он проводит в аренде в «Севилье».
Сам Марсьяль не против покинуть «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» пытался подписать француза летом прошлого года, однако тогда получил отказ.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, и клуб пока не спешит его продлевать.
Источник — ESPN
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