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Манчестер Юнайтед готов включить Марсьяля в сделку по Кейну

«Красные дьяволы» нацелены на подписание лидера «Тоттенхэма»

  • 30.03.2022 23:14
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Манчестер Юнайтед готов включить Марсьяля в сделку по Кейну
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Высокую сумму возможного трансфера МЮ надеется снизить с помощью включения в сделку одного из своих игроков.

Им может стать Антони Марсьяль. Вторую половину нынешнего сезона он проводит в аренде в «Севилье».

Сам Марсьяль не против покинуть «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» пытался подписать француза летом прошлого года, однако тогда получил отказ.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, и клуб пока не спешит его продлевать.

Источник — ESPN

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