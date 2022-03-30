Манчестер Юнайтед готов включить Марсьяля в сделку по Кейну

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Высокую сумму возможного трансфера МЮ надеется снизить с помощью включения в сделку одного из своих игроков.

Им может стать Антони Марсьяль. Вторую половину нынешнего сезона он проводит в аренде в «Севилье».

Сам Марсьяль не против покинуть «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» пытался подписать француза летом прошлого года, однако тогда получил отказ.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, и клуб пока не спешит его продлевать.