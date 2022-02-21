Тоттенхэм не спешит продлевать контракт с Кейном

Текущее соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2024 года

  • 21.02.2022 14:38
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Тоттенхэм не спешит продлевать контракт с Кейном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» не планирует в ближайшее время предлагать новый контракт 28-летнему английскому форварду Гарри Кейну.

Клуб ждет, что переговоры инициирует сам звездный нападающий. Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Кейн — воспитанник Тоттенхэма. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 34 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Кейна составляет €100 миллионов.

В активе Гарри 67 матчей за сборную Англии, где он забил 48 мячей.

Источник — The Athletic

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