Тоттенхэм не спешит продлевать контракт с Кейном

Лондонский «Тоттенхэм» не планирует в ближайшее время предлагать новый контракт 28-летнему английскому форварду Гарри Кейну.
Клуб ждет, что переговоры инициирует сам звездный нападающий. Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».
Кейн — воспитанник Тоттенхэма. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 34 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Кейна составляет €100 миллионов.
В активе Гарри 67 матчей за сборную Англии, где он забил 48 мячей.
Источник — The Athletic
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