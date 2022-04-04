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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не обсуждали будущее с руководством ПСЖ»

Аргентинский тренер может сменить клуб летом

  • 04.04.2022 22:03
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не обсуждали будущее с руководством ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал свое будущее в парижском клубе:

«У меня еще есть год по контракту с ПСЖ. Мы пока не обсуждали мое будущее с руководством клуба. Считаю, нужно проанализировать и обсудить ситуацию, прежде чем принимать решение».

Ранее Почеттино провел переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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