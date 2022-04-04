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Килиан МБАППЕ: «Возможно, я лучший в мире, возможно – нет»

Форвард ПСЖ оценил свой уровень

  • 04.04.2022 21:10
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Килиан МБАППЕ: «Возможно, я лучший в мире, возможно – нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом мира:

«Я всегда хотел быть лучшим. Возможно, я и являюсь лучшим футболистом мира, возможно — нет. Заявлять такое было бы очень дерзко. Люди должны решать, а не я.

Стараюсь показать свой максимум на поле, но никто не умрет от того, что меня не назовут лучшим. Если же кто так считает, то это приятно».

Ранее Мбаппе заявил, что может продлить контракт с ПСЖ.

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