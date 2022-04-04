Мбаппе не исключил, что подпишет новый контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, чей контракт завершается будущим летом, еще не знает, уйдет ли он в «Реал» или останется в нынешней команде.

«С будущим я еще не определился. Обдумываю предложения, а решение не принял. Остаться в ПСЖ? Да, это вариант», - сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что француз точно покинет ПСЖ.