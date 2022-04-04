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Леонид БУРЯК: «Мы должны обязательно доиграть сезон»

Легенда украинского футбола – о судьбе нынешнего чемпионата

  • 04.04.2022 19:28
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Леонид БУРЯК: «Мы должны обязательно доиграть сезон»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легендарный экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк считает, что доиграть нынешний футбольный сезон в Украине нужно, несмотря на войну:

«Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе.

Но как это сделать... Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит изменения».

Источник — FanDay

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