Леонид БУРЯК: «Мы должны обязательно доиграть сезон»

Легендарный экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк считает, что доиграть нынешний футбольный сезон в Украине нужно, несмотря на войну:
«Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе.
Но как это сделать... Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит изменения».
Источник — FanDay
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