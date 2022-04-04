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ФОТО. Тренировочный комплекс Шахтера под Киевом подвергся обстрелам

Пострадало поле и помещение с экипировкой

  • 04.04.2022 17:00
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ФОТО. Тренировочный комплекс Шахтера под Киевом подвергся обстрелам
© ФК Шахтер

Тренировочный комплекс «Шахтера», который располагается под Киевом, подвергся обстрелам.

Сообщается, что один из снарядов повредил тренировочное поле, а второй – помещение с экипировкой.

Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре возобновлен.

Накануне директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб планирует организовать выезд основной команды за рубеж с разрешения исполнительных органов власти Украины, где «горняки» хотят провести ряд товарищеских поединков благотворительной направленности.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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