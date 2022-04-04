ФОТО. Тренировочный комплекс Шахтера под Киевом подвергся обстрелам

Тренировочный комплекс «Шахтера», который располагается под Киевом, подвергся обстрелам.
Сообщается, что один из снарядов повредил тренировочное поле, а второй – помещение с экипировкой.
Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре возобновлен.
Тренувальний комплекс «Шахтаря» зазнав обстрілів під час боїв під Києвом.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Rm3kMKmKdq— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/piTbUZeaAs— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Накануне директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб планирует организовать выезд основной команды за рубеж с разрешения исполнительных органов власти Украины, где «горняки» хотят провести ряд товарищеских поединков благотворительной направленности.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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