ФОТО. Тренировочный комплекс Шахтера под Киевом подвергся обстрелам

Тренировочный комплекс «Шахтера», который располагается под Киевом, подвергся обстрелам.

Сообщается, что один из снарядов повредил тренировочное поле, а второй – помещение с экипировкой.

Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре возобновлен.

Накануне директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб планирует организовать выезд основной команды за рубеж с разрешения исполнительных органов власти Украины, где «горняки» хотят провести ряд товарищеских поединков благотворительной направленности.